МДФ накладки на двери

Дверные МДФ накладкиФрезерованные Цена от   6 800 руб/шт Дверные накладки с рисунком, выполненным полукруглой фрезой Подробнее Дверные накладкиФиленчатые Цена от   12 500 руб/кв.м Классические дверные накладки, собранные из отдельных элементов - филенок Подробнее Дверные МДФ накладкиПсевдофиленчатые Цена от   9 300 руб/шт Дверные накладки с фрезерованным рисунком, имитирующим филенку Подробнее Дверные МДФ накладкиГладкие Цена от   6 100 руб/шт Дверные МДФ накладки без фрезеровки, накладки с молдингом Подробнее Дверные накладкиС зеркалом Цена от   15 700 руб/шт Дверные накладки МДФ с вмонтированным в накладку зеркалом Подробнее ДверныеБелые накладки Цена от   6 100 руб/шт Белые дверные накладки с отделкой эмалью или пленкой Подробнее

МДФ накладки с различными видами отделки

Дверные МДФ накладкиВ ПВХ плёнке Цена от   6 100 руб/шт Дверные накладки МДФ с покрытием пленкой ПВХ Подробнее Дверные МДФ накладкиС отделкой шпоном Цена от   8 200 руб/шт Дверные накладки с отделкой натуральным шпоном дерева Подробнее Цветные МДФ накладкиЭмалированные Цена от   10 700 руб/шт Цветные накладки МДФ с отделкой эмалью, цвета по каталогу RAL Подробнее

Уличные влагостойкие накладки

Дверные уличные накладкииз влагостойкого мдф Цена от   12 200 руб/шт Уличные всепогодные накдалки из влагостойкого мдф Подробнее Дверные уличные накладкииз влагостойкой фанеры Цена от   14 500 руб/кв.м Влагостойкие уличные накдалки из шпонированной влагостойкой фанеры Подробнее Дверные накладкииз натурального дуба Цена от   45 000 руб/кв.м Уличные накдалки из массива натураольного дуба Подробнее
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фрезеровок МДФ вы можете здесь Посмотреть типовые виды фрезеровок

Отзывы наших клиентов

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ТА Татьяна Алексеева В новую квартиру купила дверь от одной известной фирмы. Дверь установили, но остался вопрос о чистовой отделке дверного проема. После моего обращения в компанию "Тимберлайн", на следующий день приехал мастер, все замерил, и уже через з дня мне установили дверные доборы точно в тон к дверной отделке. Спасибо. Читать далее »
ОШ Олег Шестовский Новый офис - новые двери. Однако выяснилось, что после установки входной двери можно еще раз ремонт делать - неровные швы, пена торчит... Позвонил в Тимберлайн - через три дня ребята поставили доборы, все весьма прилично смотрится, работой доволен. Читать далее »
ВС Валентина Симбирцева К приезду большого начальства затеяли срочный ремонт, встал вопрос о новой парадной двери. Изготовить новую дверь предложили за 14 дней. Обратились за заменой панелей. На все ушло 6 дней, и это с учетом вставки стеклопакета! Спасибо за оперативность. Читать далее »
АГ Александр Гончаров Летом установил в дом металлическую дверь. Хотел сэкономить, решил взять дверь без наполнения. С приходом холодов понял, что ошибся, дверь тепло не держала совсем. Позвонил в компанию "Тимберлайн", приехали ребята и за 3 часа разобрали дверь, утеплили и дверь и коробку, а еще поставили дополнительный уплотнитель. Ребята, спасибо! В доме наконец-то тепло. Читать далее »
АМ Арина Медведева Сняла новое помешение под салон красоты, но в наследство досталась глухая двустворчатая металлическая дверь на входе - никакой привлекательности, темно, серо. Приценилась сделать новую дверь такого размера - цена кусается. Мастер из "Тимберлайна" предложил установить отделку из МДФ, а еще прорезать в створках окна и поставить кованые решетки - вышло замечательно и гораздо дешевле, чем новая дверь. Спасибо! Читать далее »
СИ Сергей Игнатьев Установил в квартиру новую металлическую дверь. Старую выломали, новую поставили, а остатки бетонной коробки остались торчать. Позвонил сюда, заказал доборы. Приехал инженер, все померил, через пару дней все установили. Смотрится замечательно, спасибо. Читать далее »
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«7 причин для выбора панелей
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  • Изготавливаем панели с нужной вам фрезеровкой и типом отделки
  • Все дверные панели производятся под размер вашей двери
  • Производство доборов и наличников в дизайне изготавливаемой панели
  • Профессиональная установка дверных панелей и откосов
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