В новую квартиру купила дверь от одной известной фирмы. Дверь установили, но остался вопрос о чистовой отделке дверного проема. После моего обращения в компанию "Тимберлайн", на следующий день приехал мастер, все замерил, и уже через з дня мне установили дверные доборы точно в тон к дверной отделке. Спасибо.

ТА