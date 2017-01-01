ТА
Татьяна Алексеева
В новую квартиру купила дверь от одной известной фирмы. Дверь установили, но остался вопрос о чистовой отделке дверного проема. После моего обращения в компанию "Тимберлайн", на следующий день приехал мастер, все замерил, и уже через з дня мне установили дверные доборы точно в тон к дверной отделке. Спасибо.
Читать далее »
ОШ
Олег Шестовский
Новый офис - новые двери. Однако выяснилось, что после установки входной двери можно еще раз ремонт делать - неровные швы, пена торчит... Позвонил в Тимберлайн - через три дня ребята поставили доборы, все весьма прилично смотрится, работой доволен.
Читать далее »
ВС
Валентина Симбирцева
К приезду большого начальства затеяли срочный ремонт, встал вопрос о новой парадной двери. Изготовить новую дверь предложили за 14 дней. Обратились за заменой панелей. На все ушло 6 дней, и это с учетом вставки стеклопакета! Спасибо за оперативность.
Читать далее »
АГ
Александр Гончаров
Летом установил в дом металлическую дверь. Хотел сэкономить, решил взять дверь без наполнения. С приходом холодов понял, что ошибся, дверь тепло не держала совсем. Позвонил в компанию "Тимберлайн", приехали ребята и за 3 часа разобрали дверь, утеплили и дверь и коробку, а еще поставили дополнительный уплотнитель. Ребята, спасибо! В доме наконец-то тепло.
Читать далее »
АМ
Арина Медведева
Сняла новое помешение под салон красоты, но в наследство досталась глухая двустворчатая металлическая дверь на входе - никакой привлекательности, темно, серо. Приценилась сделать новую дверь такого размера - цена кусается. Мастер из "Тимберлайна" предложил установить отделку из МДФ, а еще прорезать в створках окна и поставить кованые решетки - вышло замечательно и гораздо дешевле, чем новая дверь. Спасибо!
Читать далее »
СИ
Сергей Игнатьев
Установил в квартиру новую металлическую дверь. Старую выломали, новую поставили, а остатки бетонной коробки остались торчать. Позвонил сюда, заказал доборы. Приехал инженер, все померил, через пару дней все установили. Смотрится замечательно, спасибо.
Читать далее »
Изготовление и установка декоративных МДФ накладок на двери, отделка дверных откосов, установка доборов и дверных наличников, замена дверных ручек и замков, утепление и шумоизоляция металлических дверей, ремонт и подгонка установленных дверей, врезка в дверное полотно обзорных окон и зеркал, установка кованных решеток и дверных доводчиков.
Все права защищены.